Controles van Europese aanbestedingen Breda vastgelegd: ‘Het gaat om gemeenschapsgeld’

Actievoer­der Pieter is na Ponderosa blij met zijn nieuwe camping­plaats: 'Eind goed, al goed’

RIDDERKERK - ‘Wij blijven staan!’, klinkt deze zomer strijdvaardig uit de mond van actievoerder Pieter van Dongen. Toch verruilen hij en zijn vrouw Trudy wat later hun plek op camping Ponderosa in Ulicoten voor De Posthoorn in Rucphen. ,,Voor ons is het eind goed, al goed.”

24 december