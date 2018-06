Controles op Bredase singels flink opgevoerd

Schoonmaakactie

De zeven boa’s die de afgelopen tijd hun vaarbewijs hebben gehaald en geschoold zijn in de regels over handhaving op het water, gaan er op toezien dat er niet op andere plekken wordt aangemeerd. Wie betrapt wordt gaat onherroepelijk op de bon. Ook gaan de boa's de overlast van de vele bootjes op de singels proberen binnen de perken te houden. De boot wordt verder ook gebruikt voor controles op de Mark en de Kouwelaarshaven.

Historie

Elf jaar geleden werd de haven in Breda, die sinds 1965 gedempt was, heropend. Toen enkele jaren later ok de Willem Alexanderbrug werd verhoogd waardoor boten er onderdoor konden varen, zorgde dat voor een enorme push voor de waterrecreatie in Breda. De westkant van de stad kreeg extra elan en de horecaboulevard werd immens populair.