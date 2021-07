Controle bij opslagboxen in Breda en Terheijden: ‘Onder de radar blijven is wat criminelen het liefste doen’

BREDA / TERHEIJDEN - Een groot aantal opslagboxen is dinsdag gecontroleerd in de gemeenten Breda en Drimmelen. Deze controles vonden plaats in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane en NSSA (branchevereniging van verhuurders van opslagruimten). De opbrengst was groot, meldt de gemeente Breda.

In Breda en in Terheijden is een groot aantal boxen gecontroleerd. Daarbij zijn in Breda twee boxen verzegeld door de Douane, omdat er vermoedens zijn van opslag van tabak-gerelateerde goederen. Tijdens deze actie van het Baronie Interventieteam is door de politie ook een aantal opslagboxen ontruimd. In twee daarvan zijn hennep-gerelateerde goederen gevonden.

In één box stuitte men op lachgas en inbraakgereedschap en in de andere op een grote partij harddrugs met onder andere honderden XTC-pillen, crystal meth en liters GBL (dit is een grondstof voor GHB). Na het ontruimen van deze boxen volgt een strafrechtelijk onderzoek door de politie.

Volledig scherm Een groot aantal opslagboxen is dinsdag gecontroleerd in de gemeenten Breda en Drimmelen. Aan de actie namen de douane, Orde en Handhaving, politie, Speurhonden en Gemeente Breda deel. Locatie: Allsafe Mini opslag aan de Konijnenberg. © Perry Roovers/ MaRicMedia

‘Bewust van risico's’

Burgemeester van Breda, Paul Depla, over deze resultaten: ,,Onder de radar blijven. Dat is wat criminelen het liefste doen. Daarom zijn de anonieme opslagboxen vaak zo in trek bij hen. Dus is het goed dat we samen met verhuurders en andere partners ervoor zorgen dat hun opslagruimten niet voor criminele doeleinden gebruikt kunnen worden. Daarom zijn controles noodzakelijk. En is het belangrijk dat verhuurders zich bewust zijn van de risico’s. Want alleen samen staan we sterk tegenover de georganiseerde criminaliteit.”

Volledig scherm Een groot aantal opslagboxen is dinsdag gecontroleerd in de gemeenten Breda en Drimmelen. Aan de actie namen de douane, Orde en Handhaving, politie, Speurhonden en Gemeente Breda deel. Locatie: Allsafe Mini opslag aan de Konijnenberg. © Perry Roovers/ MaRicMedia

‘Daad bij het woord’

Burgemeester van gemeente Drimmelen, Gert de Kok: ,,Ik ben blij dat we geen onregelmatigheden hebben aangetroffen in Terheijden en dat het onderzoek in goede samenwerking met verhuurder en huurders is verlopen. Het is van grote betekenis dat we hier regionaal in optrekken. We vragen onze inwoners en ondernemers steeds alert te zijn en misstanden en verdachte situaties door te geven. Met dit soort acties voegen we de daad bij het woord.”

Volledig scherm Een groot aantal opslagboxen is dinsdag gecontroleerd in de gemeenten Breda en Drimmelen. © Baronie Interventieteam