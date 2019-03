Het ging om twee Syrische mannen en een 29-jarige Surinamer. Het drietal werd aangetroffen in een internationale bus. Van de Surinaamse man waren diens paspoort en verblijfsrecht verlopen. Tijdens de controle is ook een Fransman tegen de lamp gelopen omdat hij onder invloed bleek te zijn. Zijn rijbewijs is ingevorderd. In de auto van een andere man uit Frankrijk trof de marechaussee verstopt in een kussen meer dan 19.000 euro aan. Zowel hij als een 24-jarige Franse vrouw is aangehouden op verdenking van witwassen.