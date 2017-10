Contract permanente nissenhutten vier Prinsenbeekse bouwclubs

PRINSENBEEK - Vertegenwoordigers van vier Boemeldonckse carnavalsclubs en hun bouwadressen hebben vrijdagavond in Zaal Marktzicht in Prinsenbeek een overeenkomst voor permanente nissenhutten ondertekend. Dit gebeurde onder toeziend oog van het bestuur van de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK), dat de afspraken hierover met de Gemeente Breda heeft gemaakt.

De nissenhutten van Piendraod aan het Heibloempad, Bendegek aan de Overveldsestraat, De Bixe Draoke aan de Weimersedreef en De Dwarsliggers aan de Overbroek hoeven voortaan niet meer te worden afgebroken na afloop van het bouwseizoen. Zolang de clubs zich houden aan de voorwaarden mogen de bouwschuren tien jaar blijven staan.

Vijftien nissenhutten

Middels deze constructie is de BAK vergunninghouder en verantwoordelijk voor inmiddels vijftien nissenhutten in het Prinsenbeekse buitengebied. De stichting is ook het aanspreekpunt voor de gemeente en sluit daarom weer afzonderlijke overeenkomsten met de clubs en bouwadressen. In totaal bouwen er dit seizoen 21 Boemeldonckse clubs een carnavalswagen voor de Grote Optocht op zondag 11 februari 2018.

Na het ondertekenen had voorzitter John Meeuwissen van de BAK nog een ludiek cadeautje voor de bouwadressen. Die kregen een bescheiden struik, als eerste stap op weg naar een zo groen mogelijk omgeving voor de nissenhutten. Dat is een voorwaarde van de gemeente. De clubs kregen allemaal een blusdeken. Dit in verband met de veiligheid, een item waarop de BAK volgens de voorzitter heel hoog inzet.

Gedoogsituatie

De BAK heeft zich ingespannen voor permanente nissenhutten omdat het telkens opbouwen en afbreken veel energie kost, slecht is voor de hutten en risico's oplevert voor de veiligheid. In mei 2016 werden de eerste elf contracten ondertekend. Er was toen al drie jaar een gedoogsituatie. In overleg kunnen in de toekomst ook nieuwe clubs een aanvraag doen.