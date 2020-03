Continu crisisoverleg op Brabantse scholen: open blijven of sluiten?

BREDA - Brabantse scholen voeren momenteel continu crisisoverleg met één vraag centraal: is het nog verantwoord om op deze manier onderwijs aan te bieden? Uitsluitsel daarover volgt vaak pas op het allerlaatste moment, in de hoop op een uiterste lapmiddel. ,,Het is een gatenkaaspuzzel.”