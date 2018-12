Containerbar Breda landt mogelijk in Havenkwartier

BREDA - De initiatiefnemers van de ‘Containerbar Breda’ zijn in gesprek met twee partijen in het Havenkwartier over een locatie voor hun tijdelijke horecapaviljoen. Zowel het creatieve bedrijventerrein Stek aan de Veilingkade als het tegenoverliggende Back en Rueb-terrein - dat herontwikkeld wordt - zijn mogelijke opties.

Het plan voor een horecapaviljoen komt uit de koker van bureau XXL Events in Breda, bekend van onder meer foodtruckevent Bumperkluiven en dancefestival Duikboot. Het ‘complex’ zou moeten worden opgebouwd uit acht tot tien zeecontainers, waar binnen en buiten activiteiten worden gehouden in combinatie met horeca.

De Faam

Lange tijd hadden ze de oude snoepfabriek De Faam op het oog. Daar ligt aan de achterkant een braakliggend stuk grond waar de in 2016 afgebrande hal van Tref Paintball heeft gestaan. “Bij De Faam zouden we de garantie kunnen krijgen om er tot 2022 te zitten. Dat zouden dan drie zomers zijn en dat is te weinig om de investering er uit te halen,” zegt Frank Haagen van XXL Events.

Nadat bekend werd dat De Faam afviel, meldden zich meerdere partijen bij de initiatiefnemers. Vanuit Stek werd interesse getoond, mede omdat brouwerij Frontaal - die op Stek ook een horecafunctie heeft - daar waarschijnlijk helemaal weggaat. Frontaal verhuist zijn brouwerij naar de oude productiehal van De Faam en begint daar ook een proeflokaal.

Backer en Rueb

Maar ook aan de overkant van de Veilingkade - op het oude Backer en Rueb-terrein - zou een semi-permanente horecavoorziening een interessante invulling kunnen zijn. Dat terrein is deels van ontwikkelaar AM en deels van de gemeente. De initiatiefnemers van de containerbar zijn uitgenodigd om over hun project te komen praten.