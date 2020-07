Container om Belgen tegen te houden blokkeert ook calamiteitenroute, Breda krabbelt terug na klachten ondernemers

Straks ook in Breda: handige mondkapjes-jon­gens en een moeder met smetvrees

10:13 TILBURG - Een mislukt avontuur met een erotische webshop voor mannen, een moeder met smetvrees en een peperdure acteursopleiding in Birmingham. Wat hebben ze gemeen? Het zit allemaal in het verhaal achter de handige jongens die al weken aaneen mondkapjes voor station Tilburg verkopen. Volgende week beginnen ze ook in Breda.