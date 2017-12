Contactloos betalen in contantloze bus

Het is 10.30 uur en ijzig koud op station Breda. Reizigers wachten met OV-chipkaart in de hand tot de deuren opengaan om in een verwarmde bus te zitten. De meeste instappers scannen in de bus vluchtig hun gele of blauwe pasje.

Er is maar een vrouw die haar ritkaartje wil pinnen. De dame is zelfs de enige in de reis van bus 4 naar Princenhage die haar kaartje ter plekke betaalt. ,,De meeste reizigers gebruiken de OV-chipkaart'', zegt buschauffeur Wim Rombouts (42). Op een compact schermpje aan het dashboard staat een boodschap voor het personeel: 'We zijn vanaf vandaag volledig cashloos! Succes allemaal'. Reizigers kunnen een kaartje nu alleen afrekenen met pin, contactloos of creditcard. Contant betalen kan nog wel in de fysieke verkooppunten.

Veiligheid

Het gebruiksgemak is niet de enige reden dat bussen in Brabant vanaf nu cashloos zijn. Buschauffeurs in verschillende steden in Brabant werden vorig jaar overvallen. In Breda werd een chauffeuse overvallen door een man met een slagersmes. Rombouts: ,,Je schrikt ervan. Als je zoiets van een collega op Facebook leest, nog voordat het in het nieuws is.'' Het was een aanleiding voor de chauffeurs in Breda om het werk twee uur neer te leggen.