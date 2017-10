Conflict NAC-stadion komt op beroerd moment

BREDA - Oh nee, noem het vooral geen conflict. ,,Nee joh, wij hebben geen oorlog met de gemeente'', zegt NAC-directeur Justin Goetzee. ,,Het is gewoon een zakelijk exercitie. Niet meer.''

Deze week werd duidelijkdat de gemeente Breda en NAC overhoop liggen over een nog openstaande rekening van, zo zegt Goetzee, 'een paar ton'. Een rekening die dateert van zo'n drie jaar geleden toen er plotseling scheuren in de hoofdtribune bleken te zitten.

De ontdekking zorgde indertijd voor grote consternatie. Met 1.500 zakken kunstmest werd getest of de tribune het nog wel zou houden onder het gewicht van de toeschouwers. Dat bleek gelukkig het geval en na het nodige stutwerk konden de resterende thuiswedstrijden van NAC - het seizoen liep al op z'n eind - gewoon afgewerkt worden.

Eind goed, al goed. Zou je denken. Maar dat is, kwam deze week naar buiten, toch niet helemaal het geval. Want de kosten voor het stutten van de hoofdtribune en het nodige andere onderhoud aan het stadion zoals de aanpak van de brandveiligheid pakten uiteindelijk duurder uit dan de 750.000 euro die daarvoor opzij was gezet.

De grote vraag is nu: wie draait voor die extra kosten op?

Is dat NAC als huurder van het stadion, of toch de gemeente als eigenaar van datzelfde Rat Verleghstadion voor op? Beide partijen spraken er de afgelopen tijd veelvuldig over, maar kwamen er niet uit.

En nu?

Naar goed sportgebruik hebben beide partijen besloten er een arbitragezaak van te maken. Een derde persoon met een juridische achtergrond buigt zich over het geschil en komt vervolgens met een bindende uitspraak.

Om welk bedrag gaat het precies?

Het exacte bedrag blijft vooralsnog geheim. De gemeente wil daar in de aanloop naar de arbitragezaak niks over zeggen. ,,Dat houden we nog even voor ons", zegt woordvoerder David Slager. NAC-preses Goetzee is iets opener. Maar meer dan dat het over enkele honderdduizenden euro's zou gaan, wil hij ook niet kwijt.

Wat zegt dit conflict over de verhoudingen tussen NAC en de gemeente?

In het verleden was er natuurlijk wel vaker gedonder tussen beide partijen over geld. Maar de laatste tijd is het relatief rustig, ook al omdat NAC zijn zaakjes aardig voor elkaar lijkt te hebben. Beide partijen benadrukken dat de relatie prima is. Goetzee: ,,Er is geen ruzie, alles goed in goede harmonie met de gemeente. En ook hier komen we vast wel weer uit."

Wat betekent de openstaande rekening voor de verkoop van het stadion?

Reken maar dat ze op het stadskantoor flink balen. Zoals bekend wil de gemeente graag af van het stadion dat ze in 2003 kocht om NAC van de ondergang te redden. Met een paar partijen - een cateraar en twee vastgoedbedrijven - zijn inmiddels verkennende gesprekken over de verkoop gevoerd. Maar ja, welke kandidaat-koper heeft trek om eventueel nog met een openstaande rekening opgezadeld te worden?

Is dat probleem te verhelpen?

Lastig. Je zou denken dat de gemeente, voordat de verkoop van het stadion zijn beslag krijgt, het geschil rond de openstaande rekening uit de wereld probeert te helpen. Maar de tijd dringt. Op z'n vroegst in november dient de arbitragezaak. En eind dit jaar wil de gemeente al duidelijkheid hebben over een eventuele verkoop. Dat wordt dus erg krap.

Dus dreigt een eventuele koper er nog ongevraagd een openstaande rekening bij te krijgen?