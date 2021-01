Conflict apothekers Bavel en VGZ niet opgelost, definitief geen nieuw contract

BAVEL - Zorgverzekeraar VGZ heeft definitief geen nieuw contract voor 2021 afgesloten met de apotheken in Bavel. Dit betekent dat er wat is veranderd voor bewoners uit Bavel en Dorst die bij een van de verzekeraars binnen de VGZ-groep zijn verzekerd, of dat waren tot 31 december 2020.

Om hun medicatie bij de apotheken in Bavel ook in 2021 volledig vergoed te krijgen, hadden bewoners hun zorgverzekering bij VGZ, of een van de andere verzekeraars die onder de VGZ-groep vallen, moeten opzeggen voor 1 januari, of moeten omzetten naar een duurdere restitutiepolis (voor een vrije keuze van zorgverlener, SdB).

Wie zijn verzekering niet heeft aangepast of niet is gewisseld van zorgverzekeraar, krijgt bij VGZ geen volledige vergoeding meer voor medicijnen, of moet bij een apotheek buiten het dorp aankloppen.

Conflict

Half december werd al bekend dat het conflict tussen VGZ en de Regenboog Apotheek en apotheek Tolakker in Bavel hoog was opgelopen. De apotheken verspreidden een brief in het dorp, waarin manager Jan-Pieter Dupon van Regenboog Apotheek inwoners waarschuwde voor de mogelijkheid dat hun verzekering niet meer toereikend zou zijn in 2021.

Volgens VGZ klopte de inhoud van de verstuurde brief niet: ,,De brief zaait onrust, maar mensen hoeven niet over te stappen”, reageerde een woordvoerder van de verzekeraar in deze krant. ,,Als je je aansluit bij een apotheek in Heusdenhout of Ulvenhout worden medicijnen thuisbezorgd en kost het niets extra’s.”

Open voor gesprek

Dupon: ,,We hadden toen de hoop al opgegeven dat VGZ alsnog een contract zou willen afsluiten. Wij staan nog steeds open voor een gesprek, maar VGZ houdt de boot af. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de apotheken in Bavel, zal pas in februari duidelijk worden.”

Het al jarenlang lopende geschil tussen de apotheken en VGZ gaat over de methode die apotheker Paul Harder van Regenboog Apotheek gebruikt om mensen van hun medicijnafhankelijkheid af te helpen. Harder maakt zogeheten tapestringstrips, waarbij de werkzame stof in de pillen steeds iets lager wordt. ,,Ik maak het medicijn op maat zoals de arts het in overleg met zijn patiënten voorschrijft”, aldus de apotheker vorige maand.

Niet de enige

VGZ vindt deze methode te duur. En ze is niet de enige. Zilveren Kruis/Achmea - en alle verzekeraars die hieronder vallen - heeft om dezelfde reden al sinds 2014 geen contract meer met de Bavelse apotheken.