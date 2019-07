Concertganger uit Roosendaal mishandeld en mogelijk aangerand door tweetal uit Breda

De aanhouding vond plaats op de Nassausingel, rond 3.40 uur in de nacht. Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat hij met vrienden het concert in het Valkenberg bezocht had. In dat park is in deze periode op dinsdagavonden een concert, ditmaal van de band Handsome Poets. ,,Na afloop voegden zich nog twee voor hem onbekende jongemannen bij hen.”