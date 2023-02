Complimentjesregen! indebuurt helpt jou je geliefden in het zonnetje te zetten

indebuurt.nlWat zit je haar mooi vandaag! Leuk hè, om te horen. We zeggen het met veel plezier, want het is binnenkort Nationale Complimentendag. Aan bijzondere dagen als deze besteedt indebuurt graag aandacht, onder de noemer Denk aan Elkaar.

Voor Denk aan Elkaar slaat indebuurt de handen ineen met acht krantentitels die onder het AD vallen en Qmusic. Samen lichten we op verschillende momenten in het jaar stadsgenoten en lokale initiatieven uit. Het doel: mensen verbinden.

Denk aan Elkaar

Die missie komt overeen met het algemene doel van indebuurt. We interviewen het hele jaar door stadsgenoten, gaan op zoek naar de beste tips over Breda en laten allerlei Bredanaars aan het woord. Via ons platform geven we aan veel lokale initiatieven een podium. Maar we willen vanuit indebuurt niet alleen zenden en daarom is Denk aan Elkaar in het leven geroepen!

Week tegen Eenzaamheid en kerstengelen

We zijn vorig jaar oktober begonnen met Denk aan Elkaar tijdens de Week tegen Eenzaamheid. We hebben aandacht besteed aan het thema ‘eenzaamheid’ en lezers geïnterviewd over hun bijzondere vriendschappen.

In de kerstperiode zijn onze redacteuren op zoek gegaan naar kerstengelen. We gaven een kerstpakket aan een bijzondere Bredanaar omdat diegene iets speciaals voor een ander deed of veel voor de stad betekende.

Meer acties dit jaar

Maar daar blijft het niet bij, want Denk aan Elkaar gaat dit jaar door. Op verschillende momenten in het jaar omarmt indebuurt samen met de regiodagbladen een thema. Binnen dit thema lees je artikelen en zoeken we de verbinding met elkaar op.

Nationale Complimentendag

We beginnen in 2023 met Nationale Complimentendag op woensdag 1 maart. Een klein complimentje kan iemands dag helemaal maken en daar dragen we graag aan bij! Je kunt via indebuurt een complimentje sturen naar je partner, die lieve buurvrouw of die hardwerkende vrijwilliger in de stad. Doe jij ook mee? Houd indebuurt op woensdag 1 maart in de gaten.

Om in stijl af te sluiten: bedankt voor je aandacht!

Foto: DPG Media

