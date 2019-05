Complimenten voor alle Belgen (en Hollanders) in Breda op Belgendag

Tientallen tips stromen binnen over ernstige aanrijding in Breda, dader nog voortvluch­tig

17:57 BREDA - De politie heeft inmiddels meer dan veertig tips binnen over de ernstige aanrijding op de Hamdijk in Breda, waarbij een oudere vrouw zwaargewond raakte. De automobilist reed na de aanrijding door en is sindsdien voortvluchtig.