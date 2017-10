Compleet geschilderde speelfilm over Vincent van Gogh donderdag in premìere in Nederland

Hup NAC Vader en zoon: fanatiek op hun eigen manier

10:30 HALSTEREN - ,,We praten in de auto niet veel, we voelen elkaar feilloos aan", vertelt vader Leo Kuipers (63). ,,Of het gaat over NAC, of hij klaagt over mijn rijstijl", grijnst zoon Robbert (30). Sinds veertien jaar gaan ze samen naar NAC, een retourreis van zo'n 140 kilometer. Leo is de rustige observator, Robbert de fanatiek meelevende supporter.