Compleet drugslab wordt gedumpt vanuit bus bij de Galderse Meren, twee auto's rijden weg als handhavers kijkje komen nemen

BREDA - Een Mercedesbus vol vaten en ketels is gevonden op een parkeerplaats van de Galderse Meren aan de Moerstraat in Breda. Het lijkt erop dat een compleet drugslab, of resten hiervan, zich bevinden in de bus. Mogelijk waren mensen drugsafval aan het dumpen op het moment dat handhavers langsreden.