BREDA - De jacht op een paar jonge vosjes in het Markdal in Ulvenhout is bij bewoners aan de rand van het natuurgebied in het verkeerde keelgat geschoten. Ze sloegen alarm bij een natuurclub die in de pen klom. Intussen heeft het akkefietje de burelen bereikt van het provincie- en het stadhuis.

Mag er gejaagd worden op vossen? Jazeker, ter bescherming van de weidevogels, zoals de grutto die steeds zeldzamer wordt, en tegen ondergraving van dijken. Sinds 2006 staat de vos op de vrijstellingslijst, waar ook konijn, houtduif, Canadese gans, kraai en kauw op staan.

Op deze dieren mag het hele jaar door gejaagd worden, mits er tenminste op één perceel schade is of dreigt.

Maar een moedervos met een drietal jongen in de weilanden van het Markdal tussen de grazende runderen en kalfjes, hoe vredig kan het zijn. ,,Helaas half juli wreed verstoord door een jager die schoten loste op de vossen. Ook al trof de jager geen doel, u kunt zich de consternatie voorstellen. Wij verwonderen ons zeer over dit gedrag van de jager. Er is geen sprake van schade aan landbouw en schieten op vossen aan de rand van een woonwijk is gevaarlijk en ontoelaatbaar'', klom Bert van de Haar van Natuurplein de Baronie, koepel van vier natuurclubs, in de pen richting provincie.

Gespannen voet

Gedeputeerde Staten laten recent weten: ,,Het is de verantwoordelijkheid van de jachthouder om te bepalen of het noodzakelijk is om van de landelijke vrijstelling gebruik te maken. Hij dient hierbij ook de gedrags- en weidelijkheidsregels (fatsoenlijke en respectvolle omgang met het in het wild levende dieren, PP) in acht te nemen.

In dit geval staat zowel het gebruik van het geweer zo dicht bij de bebouwde kom als het schieten op een dier met jongen hiermee op gespannen voet. Wij hebben de Faunabeheereenheid Noord-Brabant inmiddels gevraagd de betreffende Wildbeheereenheid hierover te informeren, zodat zij hun leden hierover kunnen aanspreken.''

Onderscheid

Een woordvoerder van de Wildbeheereenheid Taxandria, waar het Markdal onder valt, wijst op het 'wettelijk kader': de vos is een soort die beheerd moet worden. Onderscheid maken tussen jonge en oude vossen is volgens hem niet altijd even makkelijk.

,,En het is aan de jager zelf een afweging te maken.'' Een drachtig ree blijft buiten schot, is zo'n gedragsregel. Aan de andere kant is de aaibaarheidsfactor van een jonge vos groot: ,,Dan heb je het ook over beeldvorming. Maar als het publiek dit gezien heeft, is dat niet handig. De jager moet goed opletten dat hij niemand anders ermee tot last is.''

Positief

Natuurman Bert van de Haar: ,,Het verzoek van de provincie op terughoudendheid is positief. Als moedervos wordt gedood is er sprake van ondraaglijk lijden bij de jongen. Het is aan de jager daar goed mee om te gaan.''

GroenLinks wil helemaal geen jacht op Bredaas grondgebied als 'alternatieven' voorhanden zijn. De partij stelt de kwestie aan de orde bij burgemeester en wethouders.

Of er veel vossen in het Markdal en het Mastbos zitten? Staatsbosbeheer laat weten regelmatig melding te krijgen, maar dat het er nou tientallen zijn, dat niet.