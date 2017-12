Commandant brandweer is blij met nieuwe kazerne in Zundert

ZUNDERT - Als hij nergens naar had hoeven kijken, en geld geen rol speelde, had brandweercommandant Corné Hagenaars het liefste gehad dat de nieuwe kazerne in Zundert op industrieterrein Beekzicht was komen te liggen. ,,Maar dat zou de inwoners van Zundert erg veel geld hebben gekost. Dat kun je ze simpelweg niet aandoen."

Hagenaars is dan ook blij met de keuze voor de Hofdreef. Al weet en respecteert hij dat een deel van de vrijwillige brandweer in Zundert daar minder tevreden mee is. ,,Maar let wel: er zijn twee groepen. Zestig procent van de vrijwilligers heeft moeite met de nieuwe locatie, veertig procent niet."

Afstand

Die zestig procent bestaat vooral uit vrijwilligers die nu dicht bij de huidige kazerne aan de Wernhoutseweg wonen. Dat betekent dat ze bij een melding snel aanwezig kunnen zijn. ,,Er zijn mensen die zelfs om die reden expres vlakbij de kazerne zijn gaan wonen." Als de post verhuist, doen zij er langer over om na een melding uit te kunnen rukken. ,,Dat zit hen dwars. En dat begrijp ik."

Staat tegenover dat die andere veertig procent juist weer dichter bij de Hofdreef woont. ,,Wij weten uit ervaring dat het evenwicht na een jaar of drie is hersteld en vrijwilligers dan, door verhuizing of na actieve werving van ons, in de buurt van de nieuwe kazerne wonen."

Ambulance

De Hofdreef is voor de ambulance, die bij de brandweer wordt gestald, ideaal, weet Hagenaars. ,,Voor ons was Beekzicht beter geweest. Maar alleen als de huidige randweg was doorgetrokken. Dat kost tussen de zes en acht miljoen euro, terwijl de ombouw van het vroegere politiebureau tot een moderne brandweerpost, vrij goedkoop is. Bovendien: voor de ambulance was Beekzicht, vanwege de regionale spreiding van ziekenauto's, geen optie."

Na verhuizing doet de brandweer er een paar minuten langer over om naar Wernhout en Achtmaal te rijden. ,,Maar, zonder het te relativeren, we telden in 2016 zeven spoed-uitrukken richting die kernen." Staat tegenover dat de Hofdreef weer dichter bij de bedrijventerreinen Hazeldonk en het nieuwe Treeport ligt.