Comazuipen neemt toe onder West-Brabantse jongeren

De GGD’en en het RIVM hebben in het najaar van 2019 een vragenlijst gestuurd naar 170.000 jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Ruim 12.000 leerlingen uit West-Brabant hebben meegedaan aan het onderzoek.

Alcohol

Meer dan de helft van de jongeren (57 procent) heeft wel eens alcohol gedronken, in 2015 was dat nog 61 procent. Tegenover deze lichte daling staat de toename van comazuipen, van 16 procent in 2015 naar 23 procent in 2019.

Roken is onder de jeugd minder populair. Tussen 2015 en 2019 is het percentage leerlingen dat ooit een sigaret heeft gerookt gedaald van 22 naar 16 procent. Wel is de e-sigaret in trek voor experimenteel gebruik. 23 procent van de ondervraagde jongeren geeft aan wel eens een e-sigaret te hebben gebruikt, terwijl slechts 16 procent ooit tabak rookte.

Hasj en wiet

Een op de vijf jongeren hebben wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen, zo blijkt uit het onderzoek. Veertien procent van de vierdeklassers zegt wel eens hasj of wiet te hebben gebruikt, bij de tweedeklassers is dat 2 procent. De softdrugs worden vaak aangeboden bij een hangplek of in een park. Lachgas en harddrugs wordt minder vaak gebruikt dan wiet en hasj.

Jongeren zorgen ook voor hun naasten, 12 procent geeft aan mantelzorg te verlenen. Het vaakst is dat aan een ouder. Daarnaast doet 32 procent van de ondervraagden aan vrijwilligerswerk en geeft 80 procent van de jongeren aan lid te zijn van een vereniging.

Vmbo-leerlingen drinken en roken meer

Uit het onderzoek blijkt dat vierdeklassers meer roken, drinken en drugs gebruiken dan leerlingen uit de tweede klas. En hoe ouder de jeugd, hoe minder vaak ze lid zijn van een club. Ook is gekeken naar opleidingsniveaus. Meer jongeren op het vmbo drinken alcohol, ze roken meer en gebruiken vaker drugs.

Het zijn de meisjes, vmbo-scholieren en tweedeklassers die vooral mantelzorg verlenen. En zijn jongens vaker lid van een vereniging, meiden doen meer vrijwilligerswerk.