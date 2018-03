Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die vandaag bekend is gemaakt.

CDA, VVD en Dorpsbelangen, die de afgelopen vier jaar de scepter over Zundert zwaaiden, ontlopen elkaar qua stemmenaantal nauwelijks. De christendemocraten vergaarden 1.757 stemmen, 1.695 Zundertenaren hadden het meeste vertrouwen in de VVD en 1.618 stemmen zijn er voor Dorpsbelangen geteld. Van die drie boekten alleen de liberalen een beperkte winst wat het aantal stemmen betreft.

Vertrouwen



Nieuwkomer D66 , onder leiding van Leezan van Wijk, kon rekenen op 945 stemmen. Lokaal Perspectief, net als D66 nieuw in de Zundertse politiek, kreeg 677 stemgerechtigden zover dat ze hun vertrouwen in hen stelden.

De andere partijen: Ondernemend Platteland: 1.421 stemmen; Onafhankelijke Partij Zundert: 984; en Lokaal Perspectief: 677.

CDA-kopman Twan Zopfi kondigde vandaag in deze krant aan dat hij ‘eerst met iedereen gaat praten’. De partijen liggen dicht bij elkaar, alle opties voor een nieuwe college liggen open. De uitslag laat zien dat de huidige coalitie door zou kunnen regeren. Maar de meerderheid – elf van de negentien zetels – is krap.

Voorkeurstemmen

VVD-lijsttrekker Lauran Geus wist van alle kandidaten de mensen kiezers achter zich te krijgen: 817, op de voet gevolgd door huidig wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen). De inwoner van Achtmaal kreeg vier stemmen minder dan Geus. De VVD verwelkomt de pas 20-jarige Rachel Oostvogels, die met voorkeurstemmen in de raad komt. Ook Ondernemend Platteland zorgt voor een verjonging in de raad: Lieke Michielsen, student aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, is 19 jaar.





Opkomstpercentage