College Drimmelen kritisch op proces dijkverzwaring Waterschap Brabantse Delta

TERHEIJDEN - De gemeente Drimmelen is teleurgesteld over de uitkomst van het proces rondom de dijkverzwaring in Terheijden en heeft hierover een kritische brief naar Waterschap Brabantse Delta gestuurd. Niet alleen zijn inwoners onvoldoende gehoord; ook alternatieve oplossingen voor de dijkverhoging zijn van tafel.

Ter hoogte van het Bastion en langs de jachthaven moeten de dijken tachtig tot negentig centimeter omhoog. De versterking is nodig, want de dijken langs de Mark voldoen nu niet aan de normen. De dijken in het hele gebied van Brabantse Delta worden overigens verzwaard.

Uitzicht behouden

Met name om het uitzicht te kunnen behouden, gingen waterschap, gemeente en bewoners afzonderlijk op zoek naar alternatieven voor die verhoging. Zonder succes: "We zien geen mogelijkheden die praktisch haalbaar zijn en waarvan we de kosten voor de gemeente zouden kunnen verantwoorden naar de samenleving", zegt wethouder Jan-Willem Stoop.

Het is een dooddoener in een ruim twee jaar lopend proces. Bij de haven bleek de komst van een keersluis, die zou sluiten bij hoog water, uiteindelijk geen oplossing. Daarvoor zouden negentien ligplaatsen geschrapt moeten worden. Bovendien zou dit de gemeente 6,45 miljoen gaan kosten.

Demontabele kering

Bij zowel het Bastion als de Markkant werd gedacht aan een een demontabele kering. Deze heeft een lagere basis die omhoog kan wanneer het water stijgt. Maar het Waterschap vindt dit te risicovol voor de veiligheid. "De kans op falen is hierbij groot", zegt de woordvoerder. Ook legt het volgens haar veel druk op de calamiteitenorganisatie. Los hiervan zijn de kosten van 3,1 miljoen euro te hoog voor het Drimmelense college.

Als pleister op de wond hoopt Stoop dat de geplande keermuur langs de Markkant straks een groene dijk wordt. "Die ook nog eens twee miljoen goedkoper is en beter zou passen in het landschap." Maar hij vindt het vooralsnog 'zuur' dat bewoners en ook de gemeente nu met lege handen achter lijken te blijven.

"Er wordt niet naar ons geluisterd en dat is onbehoorlijk bestuur", vertelde een Bastion-bewoner eerder aan deze krant. Ook bewoners uit het Comité Markkant vinden dat een echte mogelijkheid tot inspraak er niet is geweest en wijzen op de verschillende alternatieven die er zijn. Volgens Waterschap Brabantse Delta is er wel voortdurend gepeild naar de voorkeuren van bewoners tijdens informatieavonden, bijeenkomsten en individuele gesprekken. Ook werd er een online platform in het leven geroepen. Maar, "er is bij iedere bijeenkomst benadrukt dat betrokkenen en inwoners een adviserende rol hebben en dat hun adviezen niet doorslaggevend zijn", zegt de woordvoerster.

Vanavond is er van 19.00 tot 21.00 een inloopavond over de dijkverzwaring in De Gouden Leeuw in Terheijden. Op 18 december hakt het algemeen bestuur van het waterschap de knoop door. Stoop hoopt vooral op een beslissing die 'op draagvlak kan rekenen.'