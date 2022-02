College Alphen-Chaam krijgt huiswerk mee voor Meerjarenplan

VIDEO Eis 18 jaar cel en tbs voor moord op Bredase Natalia (35): ‘Serieus, ik laat je niet ademen als ik je zie’

BREDA – Justitie heeft een celstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jan Arie R. (39) uit Dordrecht. Die zou vorig jaar op 20 februari zijn partner, de Bredase Natalia Kempinska (35), hebben doodgeschoten in haar flat in de Cornelis Outshoornstraat in Breda.

10 februari