Collectie Stedelijk Museum Breda: wat kan er weg?

Zo’n 65.000 ‘objecten’ telt de collectie van het museum. Slechts een deel is te zien in het pand aan de Boschstraat, dat in 2017 is geopend na de fusie van Breda’s Museum en Moti. Eigenlijk zit Kuilman een beetje in zijn maag met de collectie. ,,Want zoals we hem nu kennen, is het natuurlijk nooit bedoeld’’, zei hij donderdagavond tegen de gemeenteraad. ,,Het is een verzameling van diverse collecties waarvan onduidelijk is waarom ze eigenlijk ooit aan boord zijn gekomen.’’

De museumdirecteur was naar het stadhuis gekomen om uit te leggen dat hij genoodzaakt is om een ‘collectieplan’ op te stellen: ,,Als we dat niet hebben, dan zijn we geen museum meer. Dan worden we een kunsthal.’’ Die degradatie wil Kuilman voorkomen. Het gevolg is dat er stukken uit de collectie moeten verdwijnen. De vraag is: wat houdt het museum en wat gaat er terug naar de eigenaren?

Een van de stukken die zeker verdwijnt is een unieke stoommachine van Backer & Rueb. Op zich een bijzonder object, maar simpelweg te groot en te zwaar om in het museum te plaatsen. En als je hem niet kunt laten zien, waarom zou je ‘m dan bewaren?

Een ander voorbeeld: asbakken van de voormalige Driehoefijzers-brouwerij. ,,Hoeveel hebben we er nodig? Misschien wel niet een. Er zijn genoeg particulieren die deze asbakken ook koesteren.''

Hetzelfde geldt voor een serie posters van het Nationaal Ballet uit de jaren zeventig en andere vormen van beeldcultuur. Kuilman: ,,Moeten wij dat verzamelen, als de écht grote collecties onder dak zijn bij Boymans van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk Museum in Amsterdam?’’

De huidige collectie kent een ‘rommelige geschiedenis’, met dank aan alle verhuizingen en fusies die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. ,,Dat maakt Breda redelijk uniek’’, zegt Kuilman.

Intussen is hij tot de conclusie gekomen dat ‘niet al het erfgoed van Breda hoeft te transformeren naar een museale situatie’. ,,Maar ja, weg is weg’’, constateert burgerraadslid Hans Mesman van 50Plus. Hij stelt voor om alle stukken die uit de collectie worden verwijderd te digitaliseren: ,,Dan kun je tegen het nageslacht zeggen: ‘Dit hadden we, maar we vonden het niet belangrijk genoeg om te bewaren’.’’ Kuilman beschouwt dat voorstel als een ‘optie’, al wil hij er ‘niets definitiefs over zeggen'.