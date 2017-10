Coffeeshops Breda: 'Gereguleerde wietteelt heel goed nieuws'

Brand: ,,De burgemeester is ook voor begrijp ik, wij gaan daar achter staan.'' Sinds het gedoogbeleid is de roep om legalisering van cannabis volgens hem alleen maar luider geworden. Onderzoeken van onder meer het Trimbos-instituut tonen dat volgens hem onomstotelijk aan. Criminaliteit voorkomen en de volksgezondheid bewaken met schonere producten, zonder pesticiden en 'verzwaringsmiddelen', stelt hij. Brand kan zich voorstellen dat in de experimenteerfase met één producent wordt gewerkt: ,,Maar ik denk dat we daarna snel naar meerdere producenten moeten, voor meer concurrentie. Om de prijs niet onnodig hoog op te drijven.''

Testen

Onafhankelijke laboratoria zullen de kwaliteit van de wiet testen, of het een schoon product is. ,,Juist daarom zijn meerdere producenten ook belangrijk.'' Brand, uitbater van coffeeshop De Baron in de Boschstraat, vindt het op zich verrassend dat het experiment is opgenomen in het regeerakkoord: ,,Zeker met partijen als CDA en ChristenUnie.'' Hij ziet een groeimarkt ontstaan en wijst naar Amerika waar in veel staten de legale wietteelt al aan de orde van de dag is, ook om de medicinale werking van wiet. Onder de koepel van de ABC vallen de acht coffeeshops in Breda. Burgemeester Paul Depla maakte zaterdagavond bekend dat hij met 'zijn' stad en de coffeeshops wil meedoen aan het experiment.