CoffeeLab en InBreda slaan handen ineen

Mannen versnijden en verkopen coke met logo van El Chapo vanaf kampje in Breda, celstraf­fen tot drie jaar

22 juli BREDA – De 54-jarige Bredanaar Willem W. en handlanger Hakim B. (40) uit Roosendaal draaien drie jaar de bajes in. Ze runden een cokelab in de woonwagen van W. op het kampje aan de Hamdijk in Breda. Daarnaast moeten ze een boete betalen van 10.000 euro, besloot de rechtbank in Breda donderdag.