Coen Michel volgt Jeroen Berkhout op als directeur-bestuurder van IMW Breda

BREDA - Coen Michel (48) is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda. Per 1 april neemt hij het stokje over van Jeroen Berkhout (62) die met pensioen gaat na 41 dienstjaren, waarvan 25 als directeur-bestuurder.

Op dit moment is Coen Michel ketenmanager maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente Breda. Daar draagt hij ambtelijk de eindverantwoordelijkheid voor de portefeuille zorg en welzijn en is lid van het managementteam.

,,Met zijn kennis over en ervaring met het sociaal domein in Breda is Coen Michel de ideale kandidaat voor de functie”, aldus voorzitter Jolanda Verbiesen van de Raad van Toezicht. ,,Bij zijn huidige werkgever heeft hij bovendien laten zien een verbinder te zijn die in staat is goede werkrelaties op te bouwen en oog te hebben voor de menselijke kant van beleid.”

Coen Michel, nieuwe directeur-bestuurder van IMW Breda.

Kloof dichten

Coen Michel zegt over zijn overstap zich vooral te willen inzetten voor het overbruggen van de kloof tussen kwetsbare mensen die het niet helemaal op eigen kracht redden en ‘onze groeiende systeemwereld. ,,Ik wil me blijven inzetten om het zorg- en welzijnswerk verder te ontwikkelen.” Meer samenwerking tussen zorginstellingen en maatschappelijke organisaties is volgens hem noodzakelijk. ,,Dáár is het verschil te maken.”

Van schulden tot eenzaamheid en spanningen

IMW Breda, dat in juni 2017 het 50-jarige bestaan vierde, biedt hulp aan kwetsbare mensen als het gaat om bijvoorbeeld schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties. IMW Breda had in het jubileumjaar ruim 2300 cliënten onder haar hoede, het merendeel met schuldenproblematiek. De organisatie heeft vestigingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Er werken ongeveer 80 betaalde en 70 onbetaalde medewerkers.

Jeroen Berkhout neemt op 1 april afscheid als directeur-bestuurder van IMW Breda.