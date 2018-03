Code geel: wegen vannacht verraderlijk glad door ijzel en sneeuw

Video A59 tot zeker na de spits dicht door gekantelde vrachtwagen

15:00 TERHEIJDEN – Op de A59 bij Terheijden is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld. De weg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Ook gingen er diverse verbindingswegen dicht. Op dit moment is alleen de weg richting Zierikzee afgesloten. Dat duurt nog tot zeker na de spits.