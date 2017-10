Cocaïnedeal Baarle-Nassau voor de rechter

Bredase scholieren leren toekomstdenken

10:14 BREDA - Waarom scholieren wel over de geschiedenis leren, maar niets over de toekomst? Simpel wellicht: het een is in beton gegoten, het ander bestaat nog niet. Toch gaan Bredase basisscholen hun leerlingen leren 'toekomstdenken', een pilotproject van Pakhuis B, Teach the Future en de gemeente Breda.