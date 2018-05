Coalitie wil Breda naar een 'volgend niveau' tillen

BREDA - "We durven scherpe keuzes te maken en daar gaan we ook echt mee aan de slag. Daarmee tonen we ook de liefde voor de mensen in de stad, waarbij we Breda naar een volgend niveau willen tillen," zo verklaarde VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen dinsdagavond de titel 'Lef en Liefde' van het Bredase bestuursakkoord.

Het akkoord, waarin de beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar zijn vervat, werd dinsdagavond door de nieuwe Bredase coalitie van VVD, D66 en PvdA gepresenteerd.

In de coalitie zitten drie wethouders van de VVD, twee van D66 en één van de PvdA. Alle drie de partijen zijn tevreden met hun inbreng.

PvdA

"In ons verkiezingsprogramma gingen we voor meer werk, meer woningen en voor goede zorg. Ik denk dat we dat verschil hebben kunnen maken in het akkoord. Er komen bijvoorbeeld 6.000 nieuwe woningen, waarvan de helft in de sociale huur en in het betaalbare middensegment," aldus PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen.

D66

Fractievoorzitter Tim van het Hof van D66 is eveneens tevreden met manier waarop een aantal speerpunten van zijn partij is teruggekomen: "Aandacht voor goed onderwijs, voor de zorg en het klimaat. Dat zie je allemaal terug. Wat onderwijs betreft, gaan we echt werk maken van een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. En in de zorg wordt extra geld uitgetrokken om de landelijke bezuinigingen op de WMO op te vangen."

VVD

VVD-leider Aartsen is blij met de grootstedelijke ambities die het akkoord uitstraalt. "We moeten groot durven denken. Dat betekent ook echt investeren in infrastructuur en in woningen. Maar ook op de arbeidsmarkt pakken we flink door. We willen duizend mensen in de bijstand aan het werk krijgen, maar we vragen ook een tegenprestatie zolang ze nog in de bijstand zitten."

Gezond

In de begroting is ruimte vrijgemaakt voor lastenvermindering (ozb daalt licht, de hondenbelasting wordt afgeschaft), terwijl er op veel fronten extra geld wordt uitgetrokken (woningen, wegen, cultuur, WMO, onderhoud openbare ruimte). "Mede door het beleid van de afgelopen jaren is Breda financieel gezien heel gezond. De buffers zijn groter geworden en de risico's zijn beter afgedekt. Nu kun je dus gericht goede investeringen doen," aldus Van het Hof.

Oppositie