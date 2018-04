Coalitie van drie maakt Bredase politiek wel spannender

ZES VRAGEN OVERIn Breda gaan VVD, D66 en PvdA praten over de vorming van een coalitie. Als deze formatie slaagt, krijgt Breda voor het eerst sinds de periode 2002-2006 weer een coalitie die uit slechts drie partijen bestaat. Zes vragen over de formatie.

Drie partijen. Is dat niet te weinig?

Met 21 van de 39 zetels hebben VVD, D66 en PvdA een meerderheid in de raad. Dat is krap maar voldoende. De drie partners gaan er vanuit dat de fractiediscipline sterk genoeg is. Dat is aan het begin van de raadsperiode, als iedereen met frisse moed aan de slag gaat, een logische gedachte. Maar dat kan veranderen: in de vorige periode hebben zich bij diverse partijen gaandeweg in totaal zes mensen afgesplitst. Overigens is 50PLUS (2 zetels) om gedoogsteun gevraagd, dat zou de basis iets sterker maken.

Vormt de beoogde coalitie een goede afspiegeling van de raad?

De conservatief-liberale VVD (11 zetels) gaat in zee met een progressief-liberale partij (D66, 6 zetels) en een sociaal-democratische partij (PvdA, 4 zetels). In deze 'paarse variant' zijn dus diverse stromingen vertegenwoordigd. Progressief en conservatief houden elkaar aardig in balans. Sociaal-economisch gezien is links echter matig vertegenwoordigd. Ook al omdat de PvdA naar verluidt slechts één wethouder krijgt en VVD en D66 er respectievelijke drie en twee.

Wordt er wel recht gedaan aan de verkiezingsuitslag?

Daar valt over te wisten. De grote winnaar van de verkiezingen is de VVD die van 8 naar 11 zetels ging en veruit de grootste is geworden. De beoogde coalitie is een feite een voortzetting van de oude coalitie zónder SP. Als de SP er bij blijft, helt de coalitie in de ogen van de VVD te veel over naar links en wordt de verkiezingswinst teniet gedaan. Dat je gewonnen hebt, betekent overigens niet per se dat je dan meer rechten hebt. GroenLinks is bijvoorbeeld van drie naar vijf zetels gegaan en D66 van acht naar zes, maar nog steeds hebben meer mensen op D66 gestemd. Uiteindelijk gaat het er om welke meerderheid gevormd kan worden en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Het CDA mag dan (op basis van stemmenaantal) de tweede partij zijn, als andere partijen blokkades opwerpen ben je snel uitgepraat.

Waarom ligt het CDA moeilijk voor veel partijen?

In 2014 is het CDA achter de rug van VVD en D66 om met linkse partijen een coalitie gaan vormen. In 2015 viel die coalitie, waarbij het CDA weer een nadrukkelijke rol speelde. Die 'machtsspelletjes' worden het CDA door veel partijen nog kwalijk genomen. Maar ook speelt een rol dat een coalitie met VVD én CDA volgens de progressieve partijen een te rechtse signatuur zou krijgen, waarmee geen recht wordt gedaan aan de politieke verhoudingen in de raad.

Door met een krappe meerderheid te gaan regeren, creëert de coalitie een sterke oppositie. Is dat geen probleem?

Dat hoeft niet, mits de coalitie de oppositie mee wil laten doen. Dat kan door het coalitieakkoord niet te veel dicht te timmeren, waardoor de raad zelf ook met haalbare initiatieven kan komen. Het kan levendige debatten opleveren waarbij wisselende meerderheden ontstaan. Het kan echter ook tot chagrijn en venijn gaan leiden. Het wordt in elk geval spannender.

Hoe zeker is het dat deze paarse coalitie er komt?