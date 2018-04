Coalitie Breda bijna gevormd: 'De spanning neemt toe'

BREDA - Informateur Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen laat vanmiddag in een persverklaring weten dat de keuze voor een beoogde coalitie in Breda binnen afzienbare tijd bekend wordt gemaakt. Inmiddels zijn drie gespreksrondes gehouden waarbij alle acht fracties zijn gehoord.

Met de deelnemers is discretie afgesproken over de inhoud en de vorderingen in het proces, aldus Wijbenga. De partijen hebben input kunnen leveren, zowel op programmatisch vlak als op de samenstelling van de coalitie. ,,De gesprekken zijn constructief van aard. Vanzelfsprekend neemt de spanning met de duur van het proces toe. Op dit moment kan de verkenning nog niet worden afgerond.''

Wijbenga laat weten vertrouwen te hebben in het proces en verwacht de verkennende fase binnen afzienbare termijn af te ronden.

Twee weken onderweg

De onderhandelingen zijn nu twee weken onderweg. Afgelopen zaterdag is er nog tussen de informateur en de acht partijen, een op een overleg gevoerd. Een rondgang langs partijaanvoerders leert dat de hoeveelheid aan mogelijke combinaties het lastig maakt. En: worden het drie of vier partijen en hoe zit het met de wethoudersverdeling?

Tim van het Hof van D66 spreekt van een 'stevige' inhoudelijke opgave. ,,Het is aan de informateur om daar soep van te maken. Dit heeft tijd nodig. Snel de kogel door de kerk, coalitie inkoppen en dan de inhoud bespreken, dat is niet de weg. Dat heeft het verleden wel geleerd.''

Zorgvuldig

Belangrijke thema's die voorbijkomen: sociale woningbouw, het sociaal domein (wmo, jeugdzorg en participatie) en duurzaamheid. Of de informateur donderdag in de gemeenteraad met uitleg komt, Peter Bakker, aanvoerder van GroenLinks: ,,Het is nog onzeker of dat gaat lukken. Het proces verloopt zorgvuldig. Het duurt lang, maar vier jaar geleden hebben we gezien hoe het kan gaan, onder hoge druk'', wijst hij op VVD en D66 die toen de koers bepaalden maar werden gepasseerd door vijf partijen, een coalitie die in 2015 klapte. ,,De VVD heeft met elf zetels een mooie uitslag geboekt. Ze doen het nu stap voor stap, leggen geen dictaat op.''

Best een opgave