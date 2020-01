CM.com uit Breda gaat via een omweg toch naar beurs

BREDA - CM.com krijgt via een omweg toch een notering aan de Amsterdamse beurs. Het Bredase techbedrijf gaat daartoe een fusie aan met Dutch Star Companies ONE (DSCO). Dat hebben de bedrijven donderdagochtend bekend gemaakt.

In oktober ketste een zelfstandig beursgang van CM.com af omdat er op dat moment onvoldoende belangstelling was. Het bedrijf - voormalig hoofdsponsor van NAC - verzorgt voor bedrijven communicatie via digitale diensten als sms en whatsapp, variërend van stemmen voor het songfestival tot maaltijden bestellen bij Thuisbezorgd.

Ondernemers

CM.com maakt nu gebruik van de beursnotering die DSCO sinds 2018 heeft. DSCO heeft zelf geen activiteiten. Het is een fonds waar een groot aantal Nederlandse (oud-)ondernemers geld in heeft gestoken, met als doel dat te investeren in een onderneming, die dan vervolgens gebruik kan maken van de beursnotering voor verdere groei.

Bij de beursgang in februari 2018 had DSCO twee jaar de tijd om zo'n partner te vinden. Dat lijkt te lukken, want het is de bedoeling dat combinatie met het Bredase bedrijf vanaf 21 februari een feit is. Het fusiebedrijf gaat dan ook verder onder de naam CM.com.

100 miljoen

Eind vorig jaar hoopte CM.com 100 miljoen euro op te halen met de beursgang. Aan dat bedrag komt het bedrijf nu niet. In totaal krijgt CM.com 80 tot 85 miljoen euro aan nieuw kapitaal. Daarvan zal 65 miljoen euro afkomstig zijn van DSCO en 15 tot 20 miljoen euro van Teslin Participaties.

De partijen waarderen CM.com volgens een persbericht op ongeveer 240 miljoen euro. Dat is beduidend minder dan de circa 300 miljoen euro waarvan het bedrijf zelf in oktober nog uitging.

Dutch Star One is een initiatief van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek, voormalig ABN AMRO-bankier Gerbrand ter Brugge en voormalig SHV-topman Stephan Nanninga. Laatstgenoemde zal na de fusie toetreden tot de raad van commissarissen van CM.com.

Van Glabbeek

De oprichters van de Bredase onderneming, onder wie directeur Jeroen van Glabbeek, blijven na de transactie grootaandeelhouders. Na het afketsten van de beursgang zei hij in oktober de ambitie om een notering te krijgen niet op te geven. “Gelukkig is er nu zoveel werk verzet dat we al voor driekwart klaar zijn voor de volgende keer,” zei hij toen tegen deze krant.