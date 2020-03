CM.com net op tijd vanuit Breda naar de beurs

Amphia en Bravis scherpen maatrege­len tegen coronavi­rus aan, personeel geeft geen hand meer als begroeting

2 maart BREDA/ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De ziekenhuizen in West-Brabant hebben de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Alle patiënten in zowel Amphia in Breda en Oosterhout als Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom met griepachtige verschijnselen zijn zondag en maandag getest op eventuele besmetting met het virus.