Clubvoetbal in Breda-Noord is nog niet verloren

ANALYSERigoureuze ingrepen zijn nodig om het clubvoetbal in Breda-Noord overeind te houden. Bij VV Advendo loopt het aantal leden in schrikbarend tempo terug, terwijl de kans groot is dat SV Hoge Vucht ophoudt te bestaan nu de KNVB die club heeft uitgesloten.

Een voor de hand liggende oplossing voor de voetbalnood in Breda-Noord lijkt te zijn Hoge Vucht te laten opgaan in Advendo. Maar dat heeft veel weg van de lamme die de blinde helpt: Hoge Vucht telt hooguit tachtig leden en Advendo amper tweehonderd.

Bovendien spelen er culturele verschillen. Hoge Vucht heeft een grotendeels Marokkaanse achterban. Advendo is ook steeds meer een multiculti-club geworden, maar meer met Turkse inbreng. En stel dát het lukt beide clubs te integreren, dan zijn de problemen (organisatorisch, imago) niet opgelost, waardoor nog meer wijkbewoners hun heil bij andere clubs gaan zoeken.

Bloeiende vereniging

Nog niet zo lang geleden was Advendo een bloeiende vereniging. In 2008 waren er zeshonderd leden, die vooral uit Hoge Vucht, Belcrum en Linie-Doornbos kwamen. Het complex van Advendo (‘t Kadijkje) ligt centraal tussen die wijken en is in principe een verbindende schakel.

Om dat (weer) tot stand te krijgen is een grote inspanning nodig die over de voetbalgrenzen heen gaat. Advendo zal een stevige structuur moeten hebben, met een sterk bestuur, goede trainers, vrijwilligers en ouders die meedoen. Dat krijgt Advendo niet alleen voor elkaar. Nu lukt het al niet een volwaardig bestuur samen te stellen.

Sociale cohesie

Er is de gemeente veel aangelegen om in Breda-Noord - waar de sociale cohesie met name in Hoge Vucht wankel is - een vereniging overeind te houden. Dat kan alleen als gemeente, KNVB, voetbalkoepel OBA, scholen, wijk- en welzijnsorganisaties samenwerken. Advendo zou zo een brede buurtfunctie kunnen krijgen, waar bijvoorbeeld kinderen naast voetballen ook overblijven en (sport)les krijgen én waar andere wijkactiviteiten zijn.

Kansloos is die missie niet. Het hoeft de gemeente niet per se (veel) geld te kosten. Er zijn al veel gesubsidieerde organisaties in Breda-Noord actief. Die zouden hun mensen deels in kunnen zetten bij Advendo zonder dat het afbreuk doet aan hun doelstelling: de leefbaarheid in het stadsdeel bevorderen.

Geld voor clubhuis

Zelfs voor fysieke maatregelen ligt een zak geld klaar bij de gemeente. Er is vier ton beschikbaar voor een nieuw clubhuis voor SC Hoge Vucht op ‘t Kadijkje. Dat hoeft er waarschijnlijk als zodanig niet meer te komen. Het geld kan eventueel gestoken worden in een verbeterde Advendo-accommodatie (met buurtfuncties)