Clubraad, meer dan cultuurbewakers

hup nacBREDA - Een eventuele overname door een Indonesiër, Snollebollekes-gate, een e-sporter: de Clubraad van NAC praat doorgaans in het eerste stadium -en soms te laat- mee over wat de plannen van de club zijn. Sinds 1 september is Geert van Poppel de nieuwe voorzitter, als opvolger van Sander Rademaker. Zijn voornaamste ambitie? ,,Allereerst moet de communicatie naar buiten toe worden verbeterd."

Van Poppel wil daarmee de Clubraad nadrukkelijker positioneren. ,,Intern zijn de lijntjes kort en is de Clubraad springlevend. Maar voor het publiek zijn we te onzichtbaar." Zie 'Snollebollekes-gate'. ,,Daar zijn we dus te laat in gekend. Er ontstond commotie en discussie onder supporters." Van Poppel kan er wel om lachen. ,,Het is de charme van NAC , dit zijn hot topics. Het was ten tijde van de aanslag in Barcelona, om het eens in perspectief te plaatsen."

De Clubraad luistert naar alle supporters. ,,De ene kant is progressief, de ander misschien conservatief. We bekijken alles dan ook item voor item, met de ontwikkeling en identiteit van de club altijd in het achterhoofd."

Van Poppel ergert zich soms aan het publieke debat via social media. ,,Via Twitter worden mensen binnen NAC aan de tand gevoeld, terwijl die criticasters ook gewoon zouden kunnen bellen. Kritiek mag, maar zo en public levert doorgaans niets op."

Nuance

Dat geldt ook voor de commotie rond Erick Thorir, de Indonesiër die NAC over zou willen nemen. ,,Online gaat het direct los, terwijl ik een genuanceerd, beargumenteerd beeld wil. Dus starten we een onderzoek wat er gaande is, maar brengen onze bevindingen te laat naar buiten. Zoiets moet dus sneller en beter."

Het geldt ook voor de aanstaande e-sporter. Weer veel tegenstand, maar deze komt er. ,,Het is een given fact dat dat toekomst is. Weet je, ik ga sinds 1993 naar NAC, maar die tijd komt echt niet meer terug. Je moet mee. Zo'n e-sporter is ook niet per se een afbreuk van de NAC-cultuur."



Scherpe bewoordingen

De Clubraad organiseert nog altijd twee forumavonden per jaar, de volgende is 12 oktober. Met technisch directeur Hans Smulders en trainer Stijn Vreven. ,,Het afgelopen jaar zat er doorgaans zo'n dertig man. Online worden vragen gesteld in de scherpste bewoordingen en eist men antwoorden, maar een direct gesprek gaat men dan uit de weg. Die opkomst vind ik onvoldoende, dat willen we ook verbeteren."

Transparanter