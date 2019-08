Club Reeperbahn in Breda weer dicht na ‘foutje’ eigenaresse

BREDA - Drie jaar na de heropening van Club Reeperbahn, de seksclub aan de Belcrumweg in Breda, moet het bordeel op last van de gemeente de deuren weer sluiten.

Aanleiding is een ‘foutje’ van de eigenaresse van de club, Hanna Reina. Die had over het hoofd gezien dat de zwaar bevochten exploitatievergunning voor de club die ze drie jaar geleden na tussenkomst van de rechter wist te bemachtigen, afgelopen week afliep.

Omdat Reina geen verlenging had aangevraagd, kwamen ambtenaren van de afdeling handhaving, vergezeld door agenten, deze week langs om te vertellen dat de seksclub per direct moet sluiten. Tot ontsteltenis van Reina. ,,Ik heb inderdaad niet goed opgelet’’, geeft ze toe. ,,Van de andere kant: normaal gesproken krijg je van de gemeente bijtijds een waarschuwing als de vergunning afloopt. Die hebben we nu niet gehad.’’

‘Eigen verantwoordelijkheid’

Dat ontkent de Bredase burgemeester Paul Depla. ,,Zo’n waarschuwing doen we inderdaad bij het verlopen van paspoorten en dergelijke uit. Maar niet als het gaat om vergunningen. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

‘’ Reina hoopt snel een nieuwe exploitatievergunning te krijgen zodat haar seksclub binnenkort weer open kan. Of dat ook het geval zal zijn, is echter nog maar de vraag. Bij het bezoek aan de club afgelopen week troffen de ambtenaren de eigenaresse er niet aan, terwijl ze dat op grond van de vergunning wel verplicht is.

Schijnbeheer

Depla: ,,En het is niet de eerste keer dat we in Club Reeperbahn iemand anders aantroffen dat de eigenaar. Dat is raar. Als er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd zullen we daar dan ook zeker nader onderzoek naar laten doen. We willen voorkomen dat er sprake is van schijnbeheer bij Club Reeperbahn. Met andere woorden: dat iemand anders de club runt dan degene die op papier staat.’’

Schoonvader

Club Reeperbahn was lang van de schoonvader van Hanna Reina en diens zoon, haar echtgenoot. Toen zij enkele jaren geleden geen nieuwe vergunning meer kregen voor de seksclub, liet Hanna Reina Club Reeperbahn op haar naam zetten. Toen de gemeente weigerde ook haar een vergunning te geven, stapte ze naar de rechter die haar in het gelijk stelde. De gemeente kon toen niet anders meer dan haar een vergunning geven.

‘Dit is geen heksenjacht’