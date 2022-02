CliniClown Noena neemt je mee naar een plek waar angst en zorgen niet bestaan

Zelden weet ze van tevoren wat ze precies gaat doen; het is pure improvisatie. De kunst is om zo onbeschreven mogelijk de kamer binnen te gaan.. Als CliniClown Noena moet Marieke Lustenhouwer uit Ulvenhout vooral heel goed situaties kunnen aanvoelen. ,,Natuurlijk heb je wel de noodzakelijke kennis over de kinderen in je achterhoofd. Het is een hele kwetsbare doelgroep waar je mee te maken hebt. Ik kijk op het moment zelf vaak naar wat ik zie en voel en daar speel ik op in.”