Citymarketing Breda trapt af met uitgesproken Janine Bos aan het roer: 'In de basis ligt hier goud'

VVV, Toeristisch Fonds Breda, Ondernemersfonds en Bredase Evenementen Ondersteuning gaan op in één overkoepelde citymarketingorganisatie. U hebt zes maanden de tijd om die overgang in goede banen te leiden én de eerste citymarketingcampagne op poten te zetten. Klinkt als een behoorlijke klus.

,,Ach, onder tijdsdruk wordt vloeibaar, belandt in een stroomversnelling. Ik wil Breda zo snel mogelijk leren kennen. Wat in het verleden is gebeurd, is belangrijk. Maar ik wil vooral over de toekomst praten. Ik zal proberen de partijen snel met elkaar te verbinden. Dan gaan er zichtbare dingen gebeuren. Dat moet ook, en voor die verantwoordelijkheid loop ik niet weg. Beperkte tijd? Misschien blijken die zes maanden wel veel te lang.''

Quote In Breda ligt een complexe opdracht, hoorde ik. Ik was direct geboeid Janine Bos U bent niet bekend in Breda, woont in Den Haag. Hoe landt een Haagse hier?

,,Ik ken Breda uit vorige functies bij Randstad en Van Bree. Als marketingdirecteur bezocht ik de filialen hier. Na werktijd bleven we af en toe hangen in de stad. Heel gezellig. Ik ben geboren in Brabant, in Genderen, maar na wat omzwervingen in Den Haag beland. Een aantal weken geleden werd ik benaderd door iemand uit mijn netwerk. Die wist mij te vertellen dat in Breda een complexe opdracht ligt. Ik was geboeid. Binnen twee weken was het rond. De komende tijd ga ik me verder verdiepen in de stad. Veel gesprekken voeren.''

Wat is momenteel de staat van Breda?

,,Ik heb me laten vertellen dat jaarlijks 50.000 mensen binnenstappen bij het VVV-kantoor. 50.000! Ongelofelijk toch? Wat komen al die mensen doen? Dat wil ik graag weten, want dan kun je daarop inspelen. Zo'n fysieke locatie moet zeker blijven. Iedere stad heeft een plaats nodig waar mensen terecht kunnen. De vraag is in welke vorm, of met welke technieken. Breda is een echte provinciestad. Gezellig, mooi om te wonen, goed om te werken en redelijk goed te bereiken. Meer kan ik er zelf niet bij verzinnen. Dan wordt het dus interessant. De grootste uitdaging is om Breda een gezicht te geven.''

Volledig scherm Breda brengt het samen. Dé nieuwe slogan voor de stad, die 7 juli werd gepresenteerd op het dak van het station van Breda in het kader van het Verhaal van Breda. © BN DeStem

Met het Verhaal van Breda en de slogan 'Breda brengt het samen' is het voorwerk voor u al gedaan. Wat kunt u hiermee?

,,Er ligt al een blauwdruk inderdaad. Daarin heb ik nog niets gelezen waar ik geen heil in zie. Dat de partijen worden samengevoegd is al goed. Alle neuzen moeten dezelfde kant op. De slogan is op zichzelf mooi, maar daar moeten we invulling aan geven. Als je iets samenbrengt, moet het ergens toe leiden. Breda als de warmste stad van Nederland, bijvoorbeeld. De mooiste stad om te wonen, met de mooiste evenementen. Het belangrijkste daarbij is dat we een eenduidige boodschap uitdragen.''

,,Ik zie veel kansen, houd van impact maken, impact die bijblijft. Kijk, het wordt echt niet de grote Janine-show in Breda. Ik ben de laatste persoon die denkt alles zelf te weten. Mijn visie wordt juist verrijkt door de mening van anderen.''

Wat gaat de Bredanaar merken van de nieuwe citymarketingorganisatie?

,,Zoals ik het zie is de Bredanaar trots op zijn stad. Dat mag de wereld toch zien. De middenstand is erbij gebaat, want citymarketing moet nieuwe toeristen naar de stad trekken, dat is het doel. Sceptisch? Iedere stad die zichzelf serieus neemt heeft citymarketing nodig. Er gebeuren allerlei dingen in Breda. Maar je kunt niet zeggen dat het prima is zoals het is, anders hadden ze mij niet aangesteld. Er moet iets veranderen.''

Quote ,Ik zie veel kansen, houd van impact maken. Maar het wordt echt niet de grote Janine-show Janine Bos