City Life Church Breda verhuist naar Breepark

De City Life Church (CLC) telt 10 kerken in Nederland en 3 in België. De Bredase tak is in 2018 opgericht door pastor Robert van den Bergh en zijn vrouw Anastasia. De diensten trekken veel jonge gezinnen en worden omlijst met religieuze popmuziek en lichtshows. CLC noemt zichzelf laagdrempelig en modern. ,,We doen het niet veel anders dan hoe het in het Woord staat, alleen op een eigentijdse manier”, zei Van den Bergh eerder in een interview.

Koepelgevangenis

CLC had eerst de voormalige Koepelgevangenis in Breda als thuisbasis. ,,Tijdens corona hielden we alleen online-diensten. Daarna hebben we even in een buurthuis gezeten en vervolgens in het Leonardo Hotel op het Stationsplein”, meldt woordvoerder Remco van Noorloos.

,,Zoals veel kerken raakten we tijdens corona leden kwijt, maar inmiddels zitten we weer op het oude niveau, zo’n 100 leden. Daarom moesten we op zoek naar een grotere locatie. Dat ze in het Leonardo Hotel gaan verbouwen, heeft dat proces versneld.”

Vanaf 2 oktober zijn er iedere zondag vanaf 10.30 uur diensten bij Breepark. ,,Af en toe zullen we ook op vrijdagavond bijeenkomen en natuurlijk bij speciale gelegenheden als Kerstmis en Pasen.”

Feestelijke opening

Op zondag 13 november volgt de officiële en feestelijke Grand Opening. ,,Het programma staat nog in de steigers. Erald van de Ridder, de senior pastor van de CLC-kerken in Nederland en België, zal in ieder geval spreken en er staan kinderactiviteiten gepland”, aldus Van Noorloos.

clcbreda.nl