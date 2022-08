Circus Festival Breda strijkt neer in Havenkwartier

Ondanks rugproble­men pakte David Pronk goud: ‘Hordenlo­pen was voor mij sprinten over hekjes’

Atleet David Pronk liep vorige maand op het EK O18 naar Europees goud. Zijn winst in Jeruzalem is een bevestiging van zijn keuze om vol te gaan voor de 110 meter horden. Door aanhoudende rugproblemen was een topprestatie voor de oud-meerkamper geen vanzelfsprekendheid. ,,Mijn serie was bepaald niet vlekkeloos.”

