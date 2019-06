Circa honderd woningen aan de Nijverheidssingel; de eersten gaan nu in de verhuur

Belg wint 1,4 miljoen bij eerste bezoek aan Holland Casino in Breda: ‘Dolgeluk­kig en verbouwe­reerd’

11:22 BREDA - Een Belgische geluksvogel is liefst 1,4 miljoen euro rijker na een bezoek aan de Holland Casino in de voormalige Kloosterkazerne in Breda. Het was zijn eerste bezoek aan de casino. ,,En zo konden wij deze dolgelukkige en verbouwereerde man kort voor middernacht kronen tot miljonair.”