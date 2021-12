‘Cijferman van Nederland’ bij talkshow Spraakvermaak: ‘Het leuke aan cijfers? Het klopt’

,,Alleen de inflatie, die staat op bijna recordhoogte. Dat baart zorgen’’, zei hij in gesprek met presentator Dik van Beest. ,,Het is 40 jaar geleden, met de oliecrisis van 1981, dat we zo’n hoge inflatie hadden. Maar we zijn vrij gezond als land, economisch doen we het een stuk beter als de landen om ons heen.’’ Of we de economie met de steunmaatregelen kunstmatig in leven hebben gehouden? ,,De overheidsschuld is nog aan de lage kant’’, pareerde hij de kritiek.