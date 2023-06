Chrys’ Amaya Michailidis wint St. Joostpenning 2023 met sculptuur-performance

Truckersbe­drijf kan niet verduurza­men door tekort aan elektrici­teit: ‘Ik moet wel stroom krijgen’

RAAMSDONKSVEER - Henk Adriaanse wilde flink investeren in de verduurzaming van zijn transportbedrijf in Raamsdonksveer. Maar door een tekort aan elektriciteit in Brabant lukt dat niet. En hij is niet de enige zie zijn plannen moet uitstellen. ,,Veel is onzeker.”