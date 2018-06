Christophe van der Maat: 'Ik denk dat we vaker bomen gaan kappen'

De Koepel in Breda als concertlo­ca­tie: een soort festival­ter­rein

10:25 BREDA- Neem je matje mee en eventueel een dekentje, je zult het nodig hebben. Zaterdagavond vonden er twee zogenoemde ligconcerten plaats in De Koepel in Breda, beide optredens waren met vierhonderd toeschouwers uitverkocht. Jeroen van Veen bracht ’s middags The Best of Einaudi, ’s avonds sloot zijn vrouw Sandra aan om de uitvoering van Canto Ostinato te brengen. De Koepel als concertlocatie: hoe is dat?