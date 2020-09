Chocolade in de vorm van Breda: de skyline is om op te eten

Dat Breda een heerlijke stad is, hoef je de inwoners niet te vertellen. Daar kunnen chocoladeliefhebbers nu over mee praten, want het Rotterdamse bedrijf Choco Cities heeft de skyline van de stad vereeuwigd in jawel: een reep chocolade.

De uitspraak ‘liefde gaat door de maag’ mag dan een cliché zijn, waar is het wel. Dat is precies wat de mannen van Choco Cities dachten toen ze in 2019 een chocoladereep met de skyline van hun stad - Rotterdam - fabriceerden. Die reep viel in de smaak en dus vonden ze het tijd om een andere stad in chocolade te vereeuwigen: Breda.

Warme stad

De keuze voor de Parel van het Zuiden viel niet uit de lucht, laat Giorgos Brentjes van Choco Cities weten. ,,Rotterdammers gaan hand in hand met Bredanaren, behalve wanneer Feyenoord tegen NAC speelt. Daarom was Breda voor ons een logische keus. Het is een hele warme stad en we komen er zelf ook graag.”

De skyline van de stad is het bedrijf niet vreemd. Choco Cities is een onderdeel van City Shapes, een bedrijf dat skylines van (inter)nationale steden uitsnijdt uit hout. ,,Daar kregen we veel positieve reacties op. Mensen vinden het leuk om een ode aan hun stad in de woonkamer op te hangen of het cadeau te geven aan een geliefde. Hout kan je alleen niet eten en liefde gaat nou eenmaal door de maag. Zo kwamen we op het idee om een variant van chocolade te maken.”

Met liefde door de maag

Voor het ontwerp is er gekeken naar de houten variant die al verkocht wordt. Die bevat onder andere de Grote Kerk en de Koepelgevangenis. Om daar toch iets unieks aan toe te voegen is het Gerechtsgebouw er ook bij gezet. Uiteraard kon het Rat Verlegh Stadion ook niet ontbreken op de reep, die met alle liefde door de maag van iedere Bredanaar zal gaan.

Fans van Breda en chocolade kunnen kiezen uit een reep puur of een reep melk van 4,95 euro per stuk. De repen zijn vanaf woensdag 16 september verkrijgbaar via de website of bij diverse lokale winkels zoals de Wereldwinkel.

Volledig scherm De skyline van Breda in chocolade. © Choco Cities