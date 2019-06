Chique Nieuwe Ginnekenstraat zoekt ondernemers

BREDA - De Wilhelminastraat is Breda is ‘hip and happening’. Dat geldt ook voor het Van Coothplein. Bijna alle winkel- en horecaruimtes zijn er goed gevuld. De locaties worden verbonden door de Nieuwe Ginnekenstraat. En daar staat juist een tiental panden leeg.

“Ik denk dat het komt door een combinatie van factoren,” zegt Ivo Mermans van horecamakelaar Hormax. “Er is een aantal huurcontracten afgelopen, waardoor panden zijn vrijgekomen. Maar er is ook niet overal even goed in het vastgoed geïnvesteerd. En sommige eigenaren vragen misschien nog iets te veel huur.”

Mermans deed donderdag mee aan de open panden-route in de Nieuwe Ginnekenstraat, waarbij pandeigenaren en makelaars aan een twintigtal geïnteresseerde de opties lieten zien.

Chique uitstraling

De route is een initiatief van onder anderen Jean-Pierre Schraven, die een kapsalon heeft in Passage Zuidpoort, die in de straat ligt. Schraven ziet nog wel enkele redenen waarom de straat, die toch een chique uitstraling heeft, achterblijft bij de Wilhelminastraat. “Je kunt hier niet inrijden vanaf de Fellenoordstraat en ook vanaf de Boeimeersingel niet indraaien. Bredanaars vinden de weg wel, maar je ziet hier bijvoorbeeld heel weinig Belgen.”

De winkeliersvereniging heeft een bureau ingeschakeld dat bekijkt of de verkeerssituatie wellicht gewijzigd kan worden. Dat bureau gaat ook een publieksenquête houden om te achterhalen wat mensen missen in de straat.

Horeca

Een van de pandeigenaren die zijn zaak heeft opengesteld is Carel van Dijk. Hij is met een grote verbouwing bezig van het pand waar voorheen optiek Segers-Loomans was gevestigd. “Ik wil er eerst goed meer voor de dag komen voor ik actief op zoek ga naar een huurder. Ik denk dat horeca hier goed in zou passen. Maar in feite kan hier bijna alles,”, aldus Van Dijk.

Toprestaurant

Een ander pand, waar de verbouwing bijna is afgerond, is het oude Surplus-kantoor in het midden van de straat. Eigenaar Aad Ouborg opperde eerder dat hij graag een toprestaurant in het grote monumentale pand zou zien. Dat is nu minder aan de orde, zegt zoon Tim Ouborg, die de geïnteresseerden rondleidt. “Op de verdiepingen komen sowieso kantoren. Dat is ook voor de begane grond het meeste waarschijnlijk. Al zou horeca ook nog steeds kunnen, maar dat moet het wel iets heel bijzonders zijn.”

Hostel