Chippendales in Breda: 'Vrouwen houden van ons en wij van hen'

De Chippendales bestaan ondertussen al meer dan 35 jaar en Billy Jeffrey is bijna vijftien jaar lid van de 'goddelijke mannenbende'. Na het succes van de 'Get Lucky Tour' en 'Break the Rules Tour' de afgelopen twee jaar, keren de mannen opnieuw terug naar Nederland.

Volgens Billy Jeffrey is het Nederlandse publiek altijd een beetje gereserveerd. Vooral in het begin. ,,De vrouwen lijken altijd iets stiller dan in andere landen. Maar vergis je niet: als de show eenmaal bezig is, barsten ze los en is het echt een groot feest. Dat is altijd leuk, want hoe meer plezier zij hebben, hoe meer plezier wij ook hebben.”

De mannen kijken er naar uit om weer naar Nederland te komen. Ze hebben goede herinneringen aan de vorige shows. ,,We hebben toen echt veel aan sightseeing gedaan in Amsterdam: met een bootje gevaren door de grachten, het Anne Frank Huis bezocht... Er is zo veel te doen daar! We hebben ook veel gewandeld. De mensen ontvangen ons ook altijd zo hartelijk daar. De Nederlandse vrouwen houden van ons en wij houden van hen. We kunnen echt niet wachten om weer terug te gaan.”

© Christopher DeVargas

Wanneer Billy Jeffrey over zijn werk praat, hoor je een en al enthousiasme. Toch was hij zeker niet altijd zo te spreken over de Chippendales. ,,Ze hadden mij gezien in een tv-show in de Verenigde Staten en gevraagd of ik auditie wilde doen. Ik heb twee keer 'nee' gezegd.”

Er doen immers veel roddels en clichés over de Chippendales de ronde. Dat ze oldschool hardcore strippers zijn bijvoorbeeld en hun fans geld in hun broekjes laten stoppen tijdens de shows. ,,Ik geloofde die roddels, helaas. Ik had nog nooit een show gezien, dus kende en begreep het concept niet. Toen ik echter eenmaal zag wat deze mannen deden, was ik meteen enthousiast en besloot ik dat ik dit ook wilde doen. Er klopt echt niets van de roddels, het is echt alleen maar leuk.”

Twee miljoen

Het moeilijkste deel van het bestaan van een Chippendale is het weg zijn van vrienden en familie. ,,Vakanties, bruiloften, verjaardagen... Je mist ze allemaal en dat is niet altijd gemakkelijk. Dat is echter de opoffering die je moet maken als je dit leuke werk wil doen. Gelukkig kunnen we met de kerst allemaal weer even naar huis. Daar kijken we dan ook erg naar uit.”

De Chippendales trekken jaarlijks zo'n twee miljoen mensen. Ze treden op in 23 steden in Midden- en Zuid-Amerika, 60 Europese landen, 8 Zuid-Afrikaanse steden en nog een heleboel plaatsen in Azië. Maar eerst gaan de mannen de West-Brabantse vrouwen vermaken. En dat verveelt nooit, want volgens Billy Jeffrey blijft het optreden als Chippendale verfrissend en uitdagend. ,,We gaan mee met de laatste trends qua dansen en muziek en daardoor is het altijd vernieuwend.”

De tour van seizoen 2017/2018 zit dan ook weer vol verrassingen. ,,We hebben weer een volledig nieuwe choreografie, nieuwe technische snufjes én een paar nieuwe mannen. Bovendien hebben we nu een groot, nieuw scherm hangen. Zo kunnen alle vrouwen, waar ze ook zitten in het publiek, alles meekrijgen van de show.” Ook het moment dat de broekjes uit gaan... Want dat is uiteindelijk toch de reden waarom de meeste dames een ticket kopen. Of niet soms?

Chippendales: donderdag 5 april en vrijdag 6 april (20.00 uur) in Chassé Theater, Breda.