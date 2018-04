Chippendales als bronstige halfgoden op het podium in Breda

Mannen in verschillende typen; van the pretty boy met zijn schalkse ogen tot de stoere bebaarde rocker met wapperende haren. Van de gentleman tot de player. Elk met een wasbordje, borstpartij en Transversus Abdominis (dat is dat driehoekje boven de broekrand), die de gewone man wanhopig doet besluiten zijn sportschoolpas maar op te eten. Vriendinnengroepen, vrijgezellenfeestjes, moeders en dochters en collega’s gaan massaal uit hun dak. ,,Daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten”, is na afloop een meermaals gehoorde opmerking. De in het publiek gesmeten stukgescheurde shirts gaan als trofeeën mee naar huis.

Na afloop van de twee uur durende show is er de mogelijkheid tot een meet & greet in de vorm van een fotoshoot. Voor het bedrag van 15 euro staan de mannen, het bovenlijf ontbloot, klaar om met eenieder op de foto te gaan. Het is de vraag of de vijftien euro betaald worden voor een foto om via facebook vriendinnen jaloers te krijgen, of dat dit bedrag al grif betaald wordt om even met een arm om de mannen heen te staan.