Chinese multinational stuurt gratis mondkapjes naar Prinsenbeek: ‘Een prachtig gebaar’

Gielens runt een agentuur in technische garens en doet onder meer zaken met Shenma Industrial Co. Ltd, dat gevestigd is in Pingdingshan, in de Chinese provincie Henan. ,,Dit bedrijf is gevestigd op 300 kilometer afstand van Wuhan, waar het coronavirus vor het eerst de kop opstak”, aldus Gielens.

Persoonlijk bericht

Normaal heeft hij alleen puur zakelijk contact met de Chinese multinational, dit keer kreeg hij een persoonlijk getint bericht. ,,Toen ik het las, raakte ik zeer ontroerd. Ze zijn ervan op de hoogte dat in Europa én Nederland ook een coronacrisis is, vroegen hoe het met mij en mijn familie gaat en ze wensten ons veel sterkte. Daarnaast meldden ze dat er per koerier mondkapjes naar hun Europese klanten en dus ook naar ons worden gestuurd. Gratis. Ik verwacht het pakket met een dag of 3, 4 binnen te hebben. Dat is toch een prachtig gebaar!”

Jagi Beheer BV, het bedrijf van Gielens, telt slechts twee medewerkers. Hoeveel mondkapjes hij kan verwachten, weet hij nog niet. ,,Ik vermoed dat het een doos is, met misschien een stuk of 50 mondkapjes. Daar kunnen we andere mensen ook een plezier mee doen.”

Ziekenhuizen