China probeert dansshow in Rotterdam te blokkeren, show komt ook naar Breda

Pasgeboren baby in nood: traumaheli­kop­ter landt in woonwijk Dorst

13:14 DORST – Op een veldje langs de Baarschotsestraat in Dorst is zaterdag aan het begin van de middag een traumahelikopter geland. De hulpverleners van het traumateam moesten met spoed in actie komen voor een pasgeboren baby.